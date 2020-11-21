تعزيز التأهب للجوائح .. فعالية مصاحبة لـ قمة العشرين بالرياض

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

ستعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين فعالية مصاحبة على هامش قمة العشرين التي انطلقت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتهدف الفعالية لتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول تحمي حياة الناس وسبل عيشهم.

المتحدثون في الفعالية المصاحبة:

وسوف يتحدث في الفعالية كل من :