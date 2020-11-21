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تعزيز التأهب للجوائح .. فعالية مصاحبة لـ قمة العشرين بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
ستعقد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين فعالية مصاحبة على هامش قمة العشرين التي انطلقت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتهدف الفعالية لتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول تحمي حياة الناس وسبل عيشهم.
المتحدثون في الفعالية المصاحبة:
وسوف يتحدث في الفعالية كل من :
- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
- رئيس الأرجنتين – ألبرتو فرنانديز.
- مستشارة ألمانيا – أنجيلا ميركل.
- رئيس فرنسا – إيمانويل ماكرون.
- رئيس جنوب إفريقيا – سيريل رامفوزا.
- رئيس كوريا الجنوبية – مون جاي إن.
- رئيس وزراء إيطاليا – جوزيبي كونتي.
- ممثل التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) – نجوزي أوكونجو إيويالا.
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