2020-11-21

محمد بن راشد: قمة العشرين في السعودية المنصة الاقتصادية الأكبر عالميًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد، أن قمة العشرين التي تستضيفها السعودية حاليًا هي المنصة الاقتصادية الأكبر في العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد تغريدة عبر تويتر قال فيها : أكدت خلال مشاركتي في قمة قادة مجموعة العشرين التي تحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وتابع : وشكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة.



