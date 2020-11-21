2020-11-21

فيديو.. عرض جوي في سماء الرياض ترحيبًا بقمة قادة مجموعة العشرين

متابعات الخليج 365 - الرياض

احتفت السعودية بانعقاد قمة العشرين افتراضيًا اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عبر عرض جوي غير مسبوق في سماء الرياض.

وشارك في العرض الجوي طائرات من فريق الصقور السعودية من القوات الجوية الملكية السعودية والخطوط الجوية السعودية.

وشمل الاستعراض سبع طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية، وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينغ (787-9) وبوينغ (777-300ER) مزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.

وكان خادم الحرمين الشريفين افتتح اليوم أعمال القمة باعثًا برسائل الاطمئنان والأمل لشعوب العالم بشأن القدرة على التعامل مع تبعات وتداعيات جائحة كورونا التي تسببت في خسائر اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

