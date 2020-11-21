اخبار السعوديه

السعودية تجمع قادة العالم رغم جائحة كورونا

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

Advertisements

شكرا لقرائتكم تجمع قادة العالم رغم جائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-11-21

السعودية تجمع قادة العالم رغم جائحة كورونا

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري - الرياض

برهنت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيادة العالم والخروج به موحدًا من أزمة كورونا بعدما نجحت في إقامة قمة العشرين عن بعد بالرغم من الظروف التي فرضتها الجائحة.

الملك سلمان قمة العشرين

نجاح القمة رغم الإغلاق

وبالرغم من إغلاق الدول مجالها الجوي والعديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب تداعيات جائحة كورونا التي فاقت تداعيات الحرب العالمية الثانية نجحت المملكة في جمع قادة العالم عن بعد عبر تقنية الاتصال الآمن المشفر ودارت الجلسات بين زعماء المجموعة في وقت واحد رغم اختلاف توقيتات دولهم.

قمة العشرين 2020

 

عام استثنائي في رئاسة السعودية مجموعة العشرين

وقبل انتقال رئاسة المجموعة للسعودية لم يكن العالم يتوقع أن تحدث فيه هذه الجائحة الأمر الذي جعل هذا العام عامًا استثنائيًا، كما وصفه خادم الحرمين الشريفين حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة، غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة، كما أن هذه الجائحة قد سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية.

قمة العشرين 2020

     القمة الثانية في رئاسة السعودية

وتعد قمة العشرين في الرياض اليوم هي القمة الثانية التي عقدت تحت رئاسة المملكة وهي المرة الأولى التي يتم فيها عقد قمتين تحت رئاسة واحدة حيث سبق أن دعا خادم الحرمين إلى عقد قمة غير عادية في مارس الماضي تعاهد فيها قادة المجموعة على حشد الموارد العاجلة لدعم الاقتصاد العالمي وتم ضخ 21 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة.

قمة العشرين 2020

كما اتخذت المجموعة تدابير استثنائية لدعم الاقتصاد العالمي من خلال ضخ ما يزيد على 11 تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات.

ولي العهد قمة العشرين

كما تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم، كذلك تم تقديم الدعم الطارئ للدول النامية من خلال مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.

ولي العهد قمة العشرين


كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تجمع قادة العالم رغم جائحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"