شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنهي تعديل توزيع الدرجات في «نور».. و«الثانوية» انتظار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أنهت وزارة التعليم تعديل درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية في موقع «نور»، وذلك بما يتوافق مع التوزيع الجديد لآلية الاختبارات عن بعد والتي أعلنت عنها أخيراً.

وأصبح الآن بإمكان المعلمين والمعلمات رصد درجات أعمال السنة والاختبارات من حساباتهم الخاصة في «نور» بعد الحصول على الصلاحية من حساب قائد المدرسة، وذلك في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، باستثناء المرحلة الثانوية التي مازال العمل جاريا على تعديل درجاتها في النظام.

يذكر أن "الخليج 365" قد استطلعت آراء عدد من التربويين الذين أكدوا أن قرار تعديل الدرجات يأتي محققا للعدالة ولاسيما مع قرار استمرار التعليم عن بعد، حيث يكفل للطلاب حقوقهم إذا عملوا واجتهدوا طيلة أيام الفصل الدراسي.