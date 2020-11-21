- 1/3
- 2/3
- 3/3
أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.
يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.
بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشبابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-21
أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.
يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
06:12 PM
الأهلي يكثف تحضيراته لـ"الكلاسيكو"
أشارت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إلى أن مهاجم النادي الأهلي عمر السومة بات جاهزاً لمشاركة فريقه أمام الشباب في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وذكرت صحيفة "الرياضية" أن السومة نجح في تجاوز الاختبارات الطبية التي خضع لها في آخر يومين، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به تمامًا، مما يعني جاهزيته للمشاركة في "الكلاسيكو" كلاعب أساسي يقود خط الهجوم.
يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ 9 نقاط خلف الشباب الثاني برصيد 10 نقاط في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين.
، بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعافيه من الإصابة.. السومة جاهز للقاء الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.