- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - تنفس "النصر" الصعداء، بعد أن أثبت الفحص الطبي للبرازيلي "بيتروس" تعافيه من فيروس كورونا، وبات اللاعب جاهزاً لمشاركة فريقه أمام "الهلال" في "قمة الرياض"، الاثنين المقبل، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسيُجري جميع لاعبي الفريق النصراوي مسحة طبية، مساء اليوم السبت، بمن فيهم اللاعبان المصابان "مايكون" وخالد الغنام.
"النصر" يتنفس الصعداء.. "بيتروس" جاهز لموقعة "الهلال"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-21
تنفس "النصر" الصعداء، بعد أن أثبت الفحص الطبي للبرازيلي "بيتروس" تعافيه من فيروس كورونا، وبات اللاعب جاهزاً لمشاركة فريقه أمام "الهلال" في "قمة الرياض"، الاثنين المقبل، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسيُجري جميع لاعبي الفريق النصراوي مسحة طبية، مساء اليوم السبت، بمن فيهم اللاعبان المصابان "مايكون" وخالد الغنام.
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442
05:06 PM
تنفس "النصر" الصعداء، بعد أن أثبت الفحص الطبي للبرازيلي "بيتروس" تعافيه من فيروس كورونا، وبات اللاعب جاهزاً لمشاركة فريقه أمام "الهلال" في "قمة الرياض"، الاثنين المقبل، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وسيُجري جميع لاعبي الفريق النصراوي مسحة طبية، مساء اليوم السبت، بمن فيهم اللاعبان المصابان "مايكون" وخالد الغنام.
، "النصر" يتنفس الصعداء.. "بيتروس" جاهز لموقعة "الهلال" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "النصر" يتنفس الصعداء.. "بيتروس" جاهز لموقعة "الهلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.