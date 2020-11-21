شاهد.. صورة تاريخية للملك خالد بن عبدالعزيز خلال مأدبة عشاء مع ملك بلجيكا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك خالد بن عبدالعزيز-رحمه الله- يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك بلجيكا بودوان الأول.
وبدا في الصورة ملك بلجيكا آنذاك يتحدث إلى ولي العهد الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله-، حيث أقيمت هذه المناسبة في المخيم الملكي خارج الرياض.
وتعود الصورة النادرة لعام 1395 هــ " 1975 م "، حيث حظيت بتفاعل لافت من قبل المواطنين.
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