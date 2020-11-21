شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. صورة تاريخية للملك خالد بن عبدالعزيز خلال مأدبة عشاء مع ملك بلجيكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك خالد بن عبدالعزيز-رحمه الله- يقيم مأدبة عشاء على شرف ملك بلجيكا بودوان الأول.

وبدا في الصورة ملك بلجيكا آنذاك يتحدث إلى ولي العهد الملك فهد بن عبدالعزيز-رحمه الله-، حيث أقيمت هذه المناسبة في المخيم الملكي خارج الرياض.

وتعود الصورة النادرة لعام 1395 هــ " 1975 م "، حيث حظيت بتفاعل لافت من قبل المواطنين.