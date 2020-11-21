شكرا لمتابعة خبر عن بوتين في قمة العشرين: ندعم مشروع قمة الرياض حول اللقاحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام قادة دول مجموعة العشرين في القمة المنعقدة اليوم برئاسة المملكة.

بوتين:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعمه لمشروع قمة الرياض حول اللقاحات ، مضيفا" نعمل على تعجيل 21 مليار دولار لتقديم المساعدة الطبية وتوزيع اللقاحات على جميع الدول".

وأكد "بوتين" خلال كلمته قمة مجموعة العشرين ، روسيا قامت بقرارات لا سابق لها، وأهم شيء هو حياة وصحة السكان وللحفاظ على الاقتصاد القومي والوطني قدمت روسيا والبنك المركزي المساعدات للسكان والشركات التي وقعت ضمن هذا الوضع الصعب من الجائحة.

وأشار إلى أن حجم الدعم من الميزانية وصل إلى 4.5 من الناتج الإجمالي المحلي، كما أن هذه الإجراءات ساعدت روسيا في عدم حدوث انهيار للاقتصاد، كما أن الدخل الضريبي تقلص بكمية كبيرة ونحن نعمل على توجه العمل على التضخم المالي وتقديم المبادرة والدعم للدول الفقيرة.