الملك سلمان: تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المُعرَّضة لفقدان وظائفهم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنه تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المُعرَّضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.

وأوضح الملك سلمان خلال كلمته في قمة قادة مجموعة العشرين : "قمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية، ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل. وبذلك، فإنه من واجبنا الارتقاء معًا إلى مستوى التحدي خلال هذه القمة، وأن نُطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي عقدت مساء اليوم (السبت) بالرياض بشكل افتراضي.

ورحب خادم الحرمين باستضافة المملكة أعمال القمة، التي تُعد أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.