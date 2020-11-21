شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قائد مركبة يسير بسرعة جنونية على رصيف المشاة في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو قائد مركبة يسير بسرعة جنونية وتهور على رصيف المشاة في حي النظيم بالرياض، مما أثار غضب واستياء المواطنين.

وبدا في مقطع الفيديو الذي وثقه مواطن، بكاميرا هاتفه الجوال، السرعة الجنونية التي كان يسير بها قائد الشاحنة، معرضا حياته وحياة المشاة للخطر.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المختصة ضبط قائد الشاحنة واتخاذ ما يلزم بحقه وفقا للنظام للحد من هذه الممارسات الخطيرة على الطرق.