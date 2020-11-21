شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ظهور لافت للأنظار لخادم الحرمين وولي العهد في افتتاح قمة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهرت صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- في افتتاح قمة العشرين بالرياض.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- قال إن هذا العام يعد عامًا استثنائيًا في ظل استمرار جائحة كورونا، معربًا عن أسفه لعقد قمة العشرين في هذا الوقت العصيب.

وأضاف خادم الحرمين في مستهل كلمته الافتتاحية لأعمال قمة العشرين، اليوم السبت: "ةيطيب لنا أن نرحب بكم في قمة الرياض، وهي القمة الثانية لهذا العام، ويؤسفنا أننا لم نحظ باستقبالكم في الرياض نظرًا للظروف الصعبة التي نواجهها جميعًا هذا العام ".

وأوضح: " كان هذا العام عامًا استثنائيًا، حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة "، لافتا: " وما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي ".

واستطرد: " تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي بحشد الموارد العاجلة وساهمنا جميعًا في بداية الأزمة بما يزيد على واحدٍ وعشرين مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة ".