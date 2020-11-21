مجموعة العشرين.. كل ما تريد معرفته عن مُلتقى صُناع القرار في العالم

تنطلق قمة مجموعة العشرين لعام 2020م، مساء اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشكل افتراضي على مدى يومي 21 و22 من نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تناقش قمة العشرين التي تعتبر ملتقى سنويًّا لصناع القرار في العالم كيفية تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، وإيجاد طرق لاستعادة النمو، وبناء مستقبل أفضل، بحيث تكون الشمولية والمتانة والاستدامة في صميمه.

وضخت مجموعة العشرين خلال الفترة الماضية 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لاستعادة التعافي الذي تأثر بجائحة كورونا.

ما هي مجموعة العشرين؟

ومجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً. وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.

تلعب مجموعة العشرين دورًا محوريًا في الاقتصاد والتجارة في العالم وتجتمع سنويًا في إحدى الدول الأعضاء فيها، غير أنها منظمة غير رسمية وبالتالي قرارتها غير ملزمة قانونيا للدول الأعضاء في المجموعة، ولا تملك المجموعة سكرتارية دائمة او موظفين ثابتين، والرئاسة فيها دورية.

وكان وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول الأعضاء في مجموعة السبعة الكبار قرروا في قمة المجموعة عام 1999 توسيع المجموعة وضم نظرائهم في دول مجموعة العشرين وجاء القرار حين ساد الاضطراب أسواق المال العالمية بسبب الأزمة الآسيوية في ذلك العالم.

المشاركون في مجموعة العشرين

ودول مجموعة العشرين هي الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا للموقع الرسمي لمجموعة العشرين.

وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام، وتؤدي دولة الرئاسة دورًا قياديًّا في إعداد برنامج الرئاسة وفي تنظيم قمّة القادة التي يحضرها قادة الدول أو الحكومات. وفي القمة يصدر القادة بيانًا ختاميًّا بناءً على الاجتماعات التي تعقد طوال العام.

ومن المنظمات التي تشارك في قمة العشرين صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة الدولية، مجلس الاستقرار المالي، منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، منظمة العمل الدولية، الأمم المتحدة، كما يحق لرؤساء الدول المشاركة في القمة دعوة زعماء من خارج المجموعة.

في عام 2020م، دُعيت المنظمات الإقليمية أيضًا لقمة العشرين ومنها: صندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، وفيتنام بصفتها رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا بصفتها رئيساً للاتحاد الأفريقي، والإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون الخليجي، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا.

القضايا التي تناولتها مجموعة العشرين

وهناك عدد من القضاء التي دائمًا ما تتناولها قمة العشرين ومنها نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي وتعزير آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم عام 2008 وعدم ترك أي قطاع من السوق المالية العالمية بعيدًا عن الرقابة، ومحاربة التهرب الضريبي وتفادي المنافسة عن طريق تخفيض الضرائب، وكذلك التغيير المناخي، سياسات التنمية، أسواق العمل وقوانينها، نشر التقنية، الهجرة وقضية اللجوء ومحاربة الإرهاب.

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