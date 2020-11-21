بمناسبة استضافة المملكة قمة «مجموعة العشرين»..
لمناسبة افتتاح قمة «قادة مجموعة العشرين» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، تم أداء استعراض جوي في سماء الرياض.
وقد أدت هذا الاستعراض طائرات من فريق «الصقور السعودية» من القوات الجوية الملكية السعودية، بمشاركة الخطوط الجوية السعودية؛ الحاملة للعلم السعودي.
وشمل الاستعراض، سبع طائرات من «الصقور السعودية»، وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية، وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينج (787-9) وبوينج (777-300ER) مزينة بشعار رئاسة «مجموعة العشرين».
وتتزامن قمة مجموعة العشرين لهذا العام، مع مناسبة هامة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وهي إحدى أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «الصقور السعودية» و«الخطوط السعودية» يقدمان عرضًا جويًا في سماء الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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