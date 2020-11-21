بالفيديو.. استعراض جوي في سماء الرياض بمناسبة قمة الـ20

أقيم، اليوم السبت، استعراض جوي في سماء الرياض؛ وذلك بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة عشرة من قمة قادة مجموعة العشرين.

وأدت هذا الاستعراض طائرات من فريق الصقور السعودية من القوات الجوية الملكية السعودية والخطوط الجوية السعودية، وهي الخطوط الحاملة للعلم السعودي.

وشمل الاستعراض سبع طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية، وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينغ (787-9) وبوينغ (777-300ER) مزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين لهذا العام، تتزامن مع مناسبة هامة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وهي أحد أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

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