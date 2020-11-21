النيابة العامة: قمة العشرين تأكيدٌ لريادة المملكة في دعم الجهود العالمية لتأمين مستقبل مزدهر للإنسانية

بمناسبة انطلاق قمة «قادة مجموعة العشرين» برئاسة خادم الحرمين الشريفين، اليوم السبت، أصدرت النيابة العامة بيانًا، أكدت خلاله دور المملكة الريادي في دعم الجهود العالمية لتأمين مستقبل مزدهر للإنسانية جمعاء.

وعبر حسابها الرسمي على «تويتر»، قالت النيابة العامة: «تؤكد قيادتنا الرشيدة مجددًا، وهي تجتمع اليوم بقادة دول مجموعة العشرين؛ دورَ المملكة العربية السعودية الريادي ومسؤوليتها الكبيرة في دعم الجهود العالمية، التي تهدف إلى صناعة مستقبل آمن ومزدهر للإنسانية جمعاء».