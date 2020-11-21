خادم الحرمين الشريفين: نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات كورونا.. ويجب تهيئة الظروف لتوفيرها بتكلفةٍ ميسورة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال كلمته في افتتاح قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين؛ رسالة طمأنة إلى العالم بأثره بشكل عام، وإلى الشعب السعودي بشكل خاص، بشأن التوصل إلى إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات تشخيص لفيروس كورونا.
وقال خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته في افتتاح قمة الرياض: «نستبشر بالتقدم المحرز في إيجاد لقاحات وعلاجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا».
وأكد خادم الحرمين الشريفين، ضرورة العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول إليها بشكلٍ عادلٍ وبتكلفةٍ ميسورة لتوفيرها لكافة الشعوب.
ونوه خادم الحرمين الشريفين، بأنه في الوقت ذاته، لا بد من التأهب بشكلٍ أفضل للأوبئة المستقبلية.
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