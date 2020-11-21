خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة العشرين: جائحة كورونا شكَّلت صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع

أكد بذل قصارى الجهد لتجاوز هذه الأزمة
ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كلمة في افتتاح قمة الرياض لقادة مجموعة العشرين.
وقال خادم الحرمين الشريفين: «يطيب لنا أن نرحب بكم في قمة الرياض، وهي القمة الثانية لهذا العام، ويؤسفنا أننا لم نحظ باستقبالكم في الرياض، نظرًا إلى الظروف الصعبة التي نواجهها جميعًا هذا العام».
وأضاف: «كان هذا العام عامًا استثنائيًّا؛ حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة».
وتابع: «لا تزال شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة، إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي».
وواصل: «تعهدنا في قمتنا غير العادية، في مارس الماضي، بحشد الموارد العاجلة، وساهمنا جميعًا في بداية الأزمة بما يزيد عن واحدٍ وعشرين مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة».
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة العشرين: جائحة كورونا شكَّلت صدمة غير مسبوقة طالت العالم أجمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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