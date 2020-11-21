خادم الحرمين الشريفين: اتخذنا تدابير استثنائية.. وضخ ما يزيد على 11 تريليون لمواجهة تداعيات «كورونا»

خلال الكلمة الافتتاحية لقمة قادة العشرين..
خلال كلمته الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين، قال خادم الحرمين الشريفين: اتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على أحد عشر تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات. لمواجهة تداعيات «كورونا المستجد».
وأضاف: تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.. وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية، ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.
وتابع جلالته: من واجبنا الارتقاء معًا لمستوى التحدي خلال هذه القمة، وأن نُطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة.
وواصل: هدفنا العام هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.
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