خادم الحرمين الشريفين: اتخذنا تدابير استثنائية.. وضخ ما يزيد على 11 تريليون لمواجهة تداعيات «كورونا»

خلال كلمته الافتتاحية لقمة قادة مجموعة العشرين، قال خادم الحرمين الشريفين: اتخذنا تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على أحد عشر تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات. لمواجهة تداعيات «كورونا المستجد».

وأضاف: تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم.. وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية، ويشمل ذلك مبادرة ‎مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.

وتابع جلالته: من واجبنا الارتقاء معًا لمستوى التحدي خلال هذه القمة، وأن نُطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة.

وواصل: هدفنا العام هو اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.