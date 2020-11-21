شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرات الصقور» تحلق حاملة للعلم السعودي تزامناً مع قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

بمناسبة افتتاح قمة قادة مجموعة العشرين اليوم 21 نوفمبر الموافق 6 ربيع الثاني تم أداء استعراض جوي في سماء الرياض، المملكة العربية السعودية. وقد أدت الاستعراض طائرات من فريق الصقور السعودية من القوات الجوية الملكية السعودية والخطوط الجوية السعودية، وهي الخطوط الحاملة للعلم السعودي. كما شمل ذلك سبع طائرات من الصقور السعودية وثلاث طائرات تابعة للخطوط السعودية وهي من طراز إيرباص (A320) وبوينغ (787-9) وبوينغ (777-300ER) مزينة بشعار رئاسة مجموعة العشرين.وتتزامن قمة مجموعة العشرين لهذا العام مع مناسبة هامة للخطوط السعودية وهي الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسها، وهي أحد أولى شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

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