شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان : التعاون الدولي أفضل السبل لمواجهة الأزمات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

المملكة تسعى للتصدي لأزمة عالمية عصفت بالإنسان والاقتصاد العالمي من خلال قمة الرياض

إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم في قمة الرياض

النهج الجماعي والتشاركي أفضل سبيل لمواجهة الأزمات العالمية

معالجة مواطن الضعف التي أظهرتها أزمة كوورنا والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية

ضرورة إتاحة فرص النمو للجميع وبالأخص للنساء والشباب

التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصادات العالم

حماية كوكب الأرض في سلم أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين

افتتحت قمة الرياض لدول العشرين بكلمة خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، حيث تعتبر واحدة من أهم القمم في تاريخ المجموعة منذ إنشائها قبل 21 عامًا ومنذ أول لقاء لقادتها قبل 12 عامًا، وتسعى المملكة من خلالها للتصدي لأزمة عالمية غير مسبوقة عصفت بالإنسان والاقتصاد العالمي.

و أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية قمة الرياض ودورها في إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، يعكس حرص قيادة المملكة على دفع وتوحيد الجهود الدولية لكتابة فصل المواجهة الأهم في أزمة فاقت في تبعاتها تداعيات الحرب العالمية الثانية.

كما عوّل الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية التعاون الدولي في هذا الظرف الدقيق والحساس، يؤكد إيمان قيادة المملكة بالنهج الجماعي والتشاركي؛ كأفضل سبيل لمواجهة الأزمات العالمية، وفي مقدمتها جائحة كورونا.

ودعا الملك سلمان قادة دول مجموعة العشرين للارتقاء لمستوى التحدي، يعكس جدية والتزام السعودية منذ اليوم الأول لعام رئاستها في توحيد الجهود الدولية ورفع مدى الالتزام الجماعي؛ لتحقيق أهداف المجموعة من جهة، وتصديها لمسؤولياتها في مواجهة أزمة كورونا من جهة ثانية.

كما دعا الملك سلمان قادة مجموعة العشرين إلى معالجة مواطن الضعف التي أظهرتها الأزمة الحالية والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية، يعكس عمق الفكر الذي أدارت فيه المملكة عام رئاستها واستشرافها المستقبلي لما يجب أن تكون عليه دول العالم من جاهزية كاملة في التعامل مع أية أزمات مماثلة أو أكبر حدة.

وركز خادم الحرمين الشريفين على ضرورة إتاحة فرص النمو للجميع وبالأخص للنساء والشباب وتعزيز دورهم في المجتمع وسوق العمل من خلال التعليم والتدريب وخلق الوظائف، يعكس عمق نظرة القيادة لأهمية الدور الذي تلعبه هاتين الفئتين في أي حراك تنموي بأي مكان في العالم.

يجدر الإشارة إلى أن المملكة تعتبر أول رئاسة لمجموعة العشرين تستضيف قمتين في عامٍ واحد، حيث تصدت لمسؤوليتها التاريخية في أقل من أسبوعين من تصنيف كورونا جائحة عالمية بعقد قمة استثنائية، وستعمل قمة الرياض على تأكيد فاعلية الجهود المشتركة بما في ذلك التعهدات المالية لتعزيز الاقتصاد ودفع جهود إنتاج وتأمين اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات والحدود لتسهيل حركة التجارة والأفراد.

وقيادة المملكة للعالم، من خلال ترأسها لقمة العشرين، يثبت قدرتها ومكانتها بين كبار دول المجموعة، ويعظم من دورها كعنصر أساسي لقيادة الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وعلى الرغم من الأثر الكبير الذي تسببت به جائحة كورونا على اقتصادات دول العشرين، إلا أن الرئاسة السعودية لم تركز فقط على سبل تجنيب دول المجموعة تداعيات الأزمة الحالية؛ بل اهتمت بإنسان العالم ودعم الدول النامية وتعزيز صمود اقتصاداتها تجاه الجائحة.

كما فرضت جائحة كورونا على عام رئاسة السعودية لمجموعة العشرين إعادة توجيه التركيز على سبل التصدي للأزمة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ولكنها في الوقت نفسه أبقت على هدف اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع، لإيمانها بأن ذلك أساس تجاوز التحدي العالمي وتشكيل مستقبل أفضل للشعوب.

وتعتبر قيادة السعودية لمبادرة مهمة بشأن الاقتصاد الدائري للكربون يعكس حرصها الشديد على تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالتغير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقة أنظف بأيسر تكلفة، كما تستشعر السعودية أهمية التجارة كمحرك أساسي لتعافي اقتصادات العالم؛ ما دفعها لتبني مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية، بهدف جعل النظام التجاري أكثر قدرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، كـ"لبنة أساسية" للنمو بشكلٍ قوي ومستدام وشامل، و حماية كوكب الأرض يأتي على سلم أولويات رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ودعوة الملك سلمان لمكافحة تدهور الأراضي والحفاظ على الشعب المُرجانية والتنوع الحيوي يُعد التزامًا قويًا بالحفاظ على البيئة وحيويتها.