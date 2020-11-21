شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرقام كورونا.. 221 إصابة و478 حالة تعافِ بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، و478 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 342,882 حالة ولله الحمد. كما تم تسجيل 16 حالات وفيات .

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