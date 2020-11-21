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بوتين في قمة العشرين : ندعم مشروع الرياض حول لقاحات كورونا
أكد أن سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييد بلاده لمشروع قمة العشرين في الرياض حول لقاحات كوروناـ مشيرًا إلى أن يجب توفير هذه اللقاحات للجميع وروسيا مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بها.
وقال بوتين في كلمته التي ألقاها في قمة العشرين التي عقدت في الرياض عن بعد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إن الجائحة تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة في العالم منذ الكساد العظيم.
وأشار إلى أن روسيا خصصت 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقليص الخسائر جراء الجائحة، مؤكدًا أن سلامة الناس يجب أن تكون على رأس الأولويات في جهود تطوير لقاحات كورونا رغم التنافس المحتمل.
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