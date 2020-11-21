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لقطات من مشاركة ولي العهد في قمة العشرين بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شارك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة العشرين في الرياض التي عقدت اليوم عن بعد ورأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وخلال كلمته الافتتاحية أكد خادم الحرمين الشريفين على أهمية قمة الرياض ودورها في إعادة الاطمئنان والأمل لشعوب العالم، ما يعكس حرص قيادة المملكة على دفع وتوحيد الجهود الدولية لكتابة فصل المواجهة الأهم في أزمة فاقت في تبعاتها تداعيات الحرب العالمية الثانية.
كما دعا الملك سلمان قادة مجموعة العشرين إلى معالجة مواطن الضعف التي أظهرتها الأزمة الحالية والتأهب بشكل أفضل للأوبئة المستقبلية، الأمر الذي يعكس عمق الفكر الذي أدارت فيه المملكة عام رئاستها واستشرافها المستقبلي لما يجب أن تكون عليه دول العالم من جاهزية كاملة في التعامل مع أية أزمات مماثلة أو أكبر حدة.
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