رئيس وزراء إسبانيا: قمة العشرين في الرياض فرصة فريدة لتحسين الاقتصاد العالمي

2020-11-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانتشيث، أن قمة العشرين التي ستعقد افتراضيًا اليوم في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فرصة فريدة للعمل على تحسين الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن مجموعة العشرين ملتزمة بتخفيف أضرار كورونا، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن العالم يواجه أقوى تحدٍ منذ عقود.

يذكر أن جائحة كورونا اقتضت استجابة سريعة من دول المجموعة للحفاظ على الأرواح مع ضمان مستقبل أفضل للجميع في آن واحد، وقادت مجموعة العشرين الجهود في مواجهة جائحة كورونا واتخذت إجراءات سريعة وغير مسبوقة بالمساهمة بما يزيد على 21 مليار دولار أمريكي في بداية الأزمة لدعم النظام الصحي وإيجاد لقاح، وبتوفير ما يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي كإعفاء ديون عن الدول النامية، وضخ 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي والأرواح وسبل العيش للجميع.

