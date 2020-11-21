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أرقام مميزة في رئاسة السعودية مجموعة العشرين
ضخ 11 تريليون دولار لضمان نمو الاقتصاد العالمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
على مدى 12 شهرًا قادت السعودية جهود مجموعة العشرين في عام استثنائي بكل معنى الكلمة، فبعد تلقي المملكة مهام رئاسة المجموعة شهد العالم جائحة كورونا التي تعد الأكثر تأثيرًا على الاقتصاد العالمي على مر التاريخ.
وخلال هذا العام نجحت السعودية في قيادة المجموعة لضمان استمرار النمو الاقتصادي، ودعت في مارس الماضي إلى عقد قمة استثنائية افتراضية تم خلالها التوصل إلى عدد من القرارات والتوصيات المهمة بشأن مجابهة تداعيات كورونا.
وخلال العام الجاري عقدت العديد من اللقاءات التشاورية والاجتماعات الوزارية عن بعد لتنسيق جهود المجموعة لضمان استمرار النمو الاقتصادي العالمي.
- وخلال رئاسة السعودية مجموعة العشرين تم ضخ 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.
- كما تم رصد 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية الصحية على الصعيد العالمي.
- كذلك تم رصد 14 مليار دولار ضمن مبادرة تاريخية لتعليق خدمة الدين للدول الأشد فقرًا خلال عام 2020.
- كما شهد عام رئاسة السعودية قمة العشرين أكثر من 170 اجتماعًا على المستوى الوزاري وعلى مستوى مجموعات العمل ومجموعات التواصل.
- وتم الاتفاق على أكثر من 20 بيانًا وزاريًا في إطار المجموعة.
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