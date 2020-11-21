الملك سلمان: مجموعة العشرين “أثبتت نفسها” على الوقوف في وجه جائحة كورونا

صرح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، اليوم السبت ، بأن مجموعة العشرين أبدت قدرتها على الانضمام إلى المساعي لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم.

وقال الملك سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: “المملكة العربية السعودية راضية عن اجتماع رؤساء دول مجموعة العشرين الذي قادت المملكة أعماله للعام الحالي”.

وأضاف: “لقد أظهرت مجموعة العشرين قوتها وقدرتها على الإنضمام إلى مساعي التخفيف من آثار جائحة كورونا على العالم”.

واختتم العاهل السعودي الملك سلمان تغريدته بقوله: “كان واجبنا – وسيظل – المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل حيث ينعم الجميع بالرفاهية والإزدهار”.

الملك سلمان ومجموعة العشرين

ويتركز إهتمام العالم يوم السبت على إنطلاق الإجتماع الخامس عشر لتتويج قادة مجموعة العشرين الذي سيعقد بالفعل في الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

ستتحدث القمة عن القضايا التي تؤثر على الإقتصاد العالمي، مع الأخذ في الإعتبار الصعوبات المتعلقة بجائحة كورونا، لتحقيق الإستقرار على الإقتصاد وإزدهاره.

رؤساء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والصين وبقية دول مجموعة العشرين من المقرر أن يقوموا بإصدار تأكيد أخير في وقت لاحق من اليوم.

أعضاء مجموعة العشرين

​​​أعضاء مجموعة العشرين هم: الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وجمهورية كوريا​​،​ وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي.