يقدم بنك الرباض في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المصرفية لعملائه، ومن أبرز الخدمات التي تهم شرائح واسعة من المتعاملين ولا سيما في زمن التحول الرقمي، خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون من خلال أون لاين بنك الرياض، حيث تتيح الخدمة للعملاء تحويل الأموال في أي وقت وفي غضون دقائق ولأي مكان في العام عبر الشريك الاستراتيجي لبنك الرياض، ويسترن يونيون من خلال 500,000 وكيل.

تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون

مزايا خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون من خلال أون لاين بنك الرياض

تمنح هذه الخدمة لعملاء بنك الرياض السعودية عدد من المزايا والخصائص وأهمها:

طريقة الحصول على خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون من خلال أون لاين بنك الرياض

بخطوات سهلة وميسرة يمكن لعميل بنك الرياض الحصول على خدمة تحويل الأموال من خلال أون لاين الرياض عبر ويسترن يونيون وتتمثل بالتالي: