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يقدم بنك الرباض في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات المصرفية لعملائه، ومن أبرز الخدمات التي تهم شرائح واسعة من المتعاملين ولا سيما في زمن التحول الرقمي، خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون من خلال أون لاين بنك الرياض، حيث تتيح الخدمة للعملاء تحويل الأموال في أي وقت وفي غضون دقائق ولأي مكان في العام عبر الشريك الاستراتيجي لبنك الرياض، ويسترن يونيون من خلال 500,000 وكيل.
تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون
مزايا خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون من خلال أون لاين بنك الرياض
تمنح هذه الخدمة لعملاء بنك الرياض السعودية عدد من المزايا والخصائص وأهمها:
طريقة الحصول على خدمة تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون من خلال أون لاين بنك الرياض
بخطوات سهلة وميسرة يمكن لعميل بنك الرياض الحصول على خدمة تحويل الأموال من خلال أون لاين الرياض عبر ويسترن يونيون وتتمثل بالتالي:
- عبر الرابط التالي الدخول إلى أون لاين الرياض
- من خلال خانة “إدارة المستفيدين”، إضافة مستفيد لخدمة ويسترن يونيون.
- تفعيل المستفيد وذلك عن طريق: خدمة الرد الآلي، أو جهاز الصراف الآلي، أو هاتف الرياض، أو زيارة الفرع.
- من خلال خانة “تحويل”، تحويل الأموال لمستفيدي ويسترن يونيون وإتمام العملية.
- إرسال رقم العملية MTCN (المكوّن من 10 خانات) إلى المستفيد “المحول له”.
- يقوم المستفيد بزيارة أقرب فرع أو وكيل ويسترن يونيون، وإبراز رقم الحوالة المرسلة له ( رقم العملية MTCN ) مصطحبًا معه هوية سارية المفعول، ومن ثم سحب الاموال المحولة .