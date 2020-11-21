شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 221 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 478 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 221 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 478 حالة إضافية، و16 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 355.034 حالة، من بينها 6391 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 796 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 342.882 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5761 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 96.57%، ونسبة الحالات النشطة 1.8%، ونسبة الحالات الحرجة 0.22%، ونسبة الوفيات 1.62%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (63)، المدينة المنورة (22)، الجبيل (12)، جدة (12)، مكة المكرمة (12)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (83)، المدينة المنورة (62)، مكة المكرمة (34)، الهفوف (34)، ينبع (22)، بريدة (17)، المبرز (17).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.