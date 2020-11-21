محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بدأت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) افتراضياً، اليوم. 21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 04:07 PM برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. بدء أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. بدء أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بدأت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) افتراضياً، اليوم. الكلمات المفتاحية ، برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. بدء أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين.. بدء أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.