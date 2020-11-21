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واصلت أرقام #كورونا في المملكة تراجعها لأدنى مستوى منذ 7 أشهر، حيث أعلنت الصحة، اليوم، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح الإجمالي 355034 حالة.
وسجلت الرياض 63 إصابة جديدة متصدرةً مدن المملكة، تلتها المدينة المنورة بـ22 حالة إصابة، ثم الجبيل 12، وجدة ومكة المكرمة مثلها، فيما سجلت الطائف 9 حالات إصابة جديدة.
وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 342882 حالة ولله الحمد، كما أكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5761 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6391 والحالات الحرجة 796 حالة.فيروس كورونا الجديد
21 نوفمبر 2020 - 6 ربيع الآخر 1442 03:44 PM
221 إصابة جديدة منها 63 في الرياض تلتها المدينة المنورة بـ22 حالةأرقام #كورونا تواصل تراجعها في #المملكة لأدنى مستوى منذ 7 أشهر
واصلت أرقام #كورونا في المملكة تراجعها لأدنى مستوى منذ 7 أشهر، حيث أعلنت الصحة، اليوم، تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح الإجمالي 355034 حالة.
وسجلت الرياض 63 إصابة جديدة متصدرةً مدن المملكة، تلتها المدينة المنورة بـ22 حالة إصابة، ثم الجبيل 12، وجدة ومكة المكرمة مثلها، فيما سجلت الطائف 9 حالات إصابة جديدة.
وقالت الوزارة في وقت سابق إنه تم تسجيل 478 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 342882 حالة ولله الحمد، كما أكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5761 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6391 والحالات الحرجة 796 حالة.
، أرقام #كورونا تواصل تراجعها في #المملكة لأدنى مستوى منذ 7 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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