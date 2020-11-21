شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة.

ومن المتوقع تكون السماء غائمة جزئيا على وسط المملكة في حين يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، كما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية للمملكة ولا يستبعد أن يتكون الضباب على تلك المناطق.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 34 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة15 -40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.