شكرا لمتابعة خبر عن ‏عروض جوية تُزين سماء الرياض بمناسبة استضافة المملكة لقمة العشرين "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو عروض جوية تُزين سماء الرياض تزامنا مع انطلاق قمة العشرين، حيث شملت العروض تقديم تشكيلات تدل على التلاحم والترابط في ظل نهضة الوطن وتطوره.

وبدا في المقطع فريق " الصقور السعودية " و " الخطوط السعودية " يقدمان عرضاً جوياً في سماء سماء الرياض بمناسبة استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- عن سعادته وسعادة المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين.

وأضاف خادم الحرمين: "‏ تسعد المملكة باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم "، لافتا:" كانت مسؤوليتنا - وستظل - المضي قدما نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار ".