شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح هل الطقس الحار أم البارد يؤثر على ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، عن إجابة تساؤل هل يؤثر على الطقس الحار أم البارد يؤثر على ضغط الدم.

وأوضح الدكتور خالد النمر، أن الطقس الحار والبارد كلاهما يؤثر على ضغط الدم.