شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح هل الطقس الحار أم البارد يؤثر على ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، عن إجابة تساؤل هل يؤثر على الطقس الحار أم البارد يؤثر على ضغط الدم.
وأوضح الدكتور خالد النمر، أن الطقس الحار والبارد كلاهما يؤثر على ضغط الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر «النمر» يوضح هل الطقس الحار أم البارد يؤثر على ضغط الدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.