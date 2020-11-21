شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 478 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 342,882 حالة تعافي؛ فضلًا عن تسجيل 16 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5761 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، وجود 796 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا في المملكة، وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة.