شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيول تجرف مجموعة من الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، متداول، مجموعة من الإبل جرفتهم السيول، اليوم السبت إثر هطول أمطار غزيرة.

ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، قد تؤدي إلى تدني الرؤية وجريان السيول في بعض المناطق.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد شددت على المواطنين والمقيمين، بضرورة الابتعاد عن السيول وأماكن تجمعات المياة، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.