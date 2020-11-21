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أعمار المسموح لهم بأداء العمرة من خارج المملكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أعمار القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة؛ لافتة إلى أنه من سن 18 إلى 50 عاما.

وأوضحت الوزارة، أن مواطني دول تم استثناؤهم من تحديد الأعمار، بينما عدد الأشخاص الذين أدوا العمرة منذ العودة التدريجية 654 ألفا.

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