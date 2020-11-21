شكرا لمتابعة خبر عن أعمار المسموح لهم بأداء العمرة من خارج المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت وزارة الحج والعمرة، اليوم السبت، أعمار القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة؛ لافتة إلى أنه من سن 18 إلى 50 عاما.
وأوضحت الوزارة، أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي تم استثناؤهم من تحديد الأعمار، بينما عدد الأشخاص الذين أدوا العمرة منذ العودة التدريجية 654 ألفا.
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