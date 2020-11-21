شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلية الملك فهد البحرية تستقبل الطلبة المستجدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): استقبلت كلية الملك فهد البحرية بالجبيل الطلبة المستجدين للعام الحالي. استقبلت كلية الملك فهد البحرية بالجبيل الطلبة المستجدين للعام الحالي. وشملت إجراءات الاستقبال تطبيق الإجراءات الإحترازية التي تم وضعها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. وتضمنت هذه الإجراءات قياس درجات الحرارة، والتأكد من تطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الطلبة للكمامات.

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