خادم الحرمين الشريفين: مجموعة العشرين أثبتت قدرتها على التخفيف من آثار كورونا

الملك سلمان أكّد المضي نحو مستقبل أفضل
أكّد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مجموعة العشرين أثبتت قوتها وقدرتها على التخفيف من آثار جائحة كورونا.
وقال الملك سلمان –عبر حسابه على موقع التواصل تويتر- «تسعد المملكة العربية السعودية باجتماع قادة دول مجموعة العشرين، التي ترأست فيها بلادنا أعمال هذا العام، وأثبتت فيه المجموعة قوّتها وقدرتها على تظافر الجهود؛ لتخفيف آثار جائحة كورونا على العالم».
وتابع خادم الحرمين الشريفين قائلًا: «كانت مسؤوليتنا- وستظل- المضي قدمًا نحو مستقبل أفضل، ينعم فيه الجميع بالصحة والازدهار».
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