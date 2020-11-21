أخبار السعودية اليوم.. «الوزراء» يوافق على تعديل فقرة في تأشيرات الزيارة والحج والمرور.. واقتصاد المملكة ضمن الأكثر متانة عالميًا

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 21 نوفمبر 2020م، منها: «الوزراء» يوافق على تعديل فقرة في تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وأسعار الذهب في السعودية ترتفع خلال تعاملات السبت، واقتصاد السعودية أثبت أنه من الأكثر متانة ومرونة حول العالم.

«الوزراء» يوافق على تعديل فقرة في تأشيرات الزيارة والحج والمرور.. تعرف على الرسوم

وافق مجلس الوزراء، على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برًّا أو بحرًّا أو جوًّا، وذلك بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

بالفيديو.. أبرز القضايا على مائدة قمة قادة العشرين التي ترأسها المملكة

تأتي قضايا استعادة النمو ومواجهة جائحة كورونا على رأس القضايا التي سيتناولها قادة مجموعة العشرين في قمتهم اليوم السبت.

«أمن الطرق» يضبط شاحنات حطب محلي في 4 مناطق ويقبض على 6 مواطنين ومقيم

تمكنت القوات الخاصة لأمن الطرق، في مناطق «الرياض، المدينة المنورة، القصيم، الجوف» من ضبط عددٍ من الشاحنات والمركبات بحمولاتها من الحطب المحلي وقائديها.

الصحة: حالات ينصح فيها بتأجيل لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوضحت وزارة الصحة، أنَّ هناك حالات ينصح فيها بتأجيل أخذ لقاح الإنفلونزا؛ وذلك لحين استقرار الحالة الصحية للشخص.

لليوم الثاني.. أسعار الذهب في السعودية ترتفع خلال تعاملات السبت

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة ، لليوم الثاني على التوالي، خلال التعاملات المبكرة اليوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2020م، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا.

قمة «G20».. أبرز الشخصيات في رئاسة السعودية لمجموعة العشرين

تنطلق قمة قادة مجموعة العشرين اليوم السبت، حيث تجمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم لمعالجة القضايا العالمية الملحّة.

الأمن العام يضبط الجناة في 7 قضايا للتزوير والتزييف والسرقة

تمكّن الأمن العام، خلال الأيام الماضية، من القبض على سبع جرائم كبرى تورّط فيها تشكيلات عصابية وجناة، شاركوا في جرائم تزييف وسرقة ونصب.

الفالح: اقتصاد السعودية أثبت أنه من الأكثر متانة ومرونة حول العالم

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن السعودية تعمل على تسريع وصول لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون أحد أهم الفائزين بعد انتهاء أزمة كورونا.

المجلس الصحي يوضح عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية

حدَّد المجلس الصحي السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة عقوبة بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، بمناسبة الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية.

أمانة العاصمة المقدسة تنظم حملة للوقاية من «كورونا» في المجمعات التجارية

نظَّمت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية ممثلةً في إدارة التطوع البلدي بأمانة العاصمة المقدسة حملة توعوية للوقاية من فيروس «كورونا» في المجمعات التجارية بمكة المكرمة بمشاركة الفِرق التطوعية.

«الصحة» توجه نصائح لمرضى الربو أثناء هطول الأمطار

وجّهت وزارة الصحة عدة نصائح لمرضى الربو، لتلافي المشاكل الصحية أثناء هطول الأمطار.

بالصور.. شاب سعودي يقهر الشلل الرباعي ويرسم برأسه

تحدى الشاب أكرم العديد، ظروف إصابته التي أدت إلى عدم تمكنه من الحركة، ومارس هوايته في الرسم، مستخدمًا رأسه بدلًا من يده.

جلسة صلح بين قبائل بني جابرة بعسير بعد قطيعة 43 عامًا

نجحت جهود لجنة إرساء السلم المجتمعي بإمارة منطقة عسير، من إنهاء قطيعة استمرَّت 43 عامًا، بين قبائل بني جابرة من شهرين.

متى تنتهي التغطية التأمينية؟.. «الضمان الصحي» يجيب

أوضح مجلس الضمان الصحي، المرحلة التي تنتهي فيها التغطية التأمينية للمؤمن له.

تعرف على الإجراءات التي يجب اتخاذها حال تناول الأطفال لأي دواء بدون توصية طبية

حدد الحساب الخاص بالتثقيف الصحي الإلكتروني لمستشفى الملك فيصل التخصصي عبر موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، الإجراءات المتبعة عند تناول الطفل لدواء بدون استشارة طبيب.

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