الفالح: لم نتأثر بتراجع أسعار النفط.. واقتصادنا قادر على تحمل الصدمات

أكد أنَّ صندوق النقد حسَّن من توقعاته لأداء الاقتصاد في 2020
أكّد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أنَّ المملكة لم تتأثر بتراجع أسعار النفط، مشيرًا إلى أنَّ السعودية أثبتت قدرتها على تحمل الصدمات بنظام حكومي متين.
وقال الفالح في مؤتمر صحفي اليوم السبت، وفقًا للإخبارية، إنَّ المملكة عملت على حماية القطاع الخاص من خلال حزم مالية. مضيفًا: «نعمل على وضع إصلاحات في قطاعات العمل بالمملكة». وأوضح أنَّ المملكة تؤمن بأهمية الطاقة المتجددة في العالم.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنَّ صندوق النقد حسّن من توقعاته حيال أداء اقتصاد السعودية في عام 2020، موضحًا أنَّ المملكة فتحت كل القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي بملكية كاملة.
وأضاف وزير الاستثمار، أنه يتمّ العمل الآن على إعداد مناطق اقتصادية متخصصة ولوجستية بحوافز واشتراطات، كما تعتزم المملكة إطلاق عدة مناطق اقتصادية في 2021.
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