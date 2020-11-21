الفالح: اقتصاد السعودية أثبت أنه من الأكثر متانة ومرونة حول العالم

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، أن السعودية تعمل على تسريع وصول لقاحات كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون أحد أهم الفائزين بعد انتهاء أزمة كورونا.

وقال وزير الاستثمار -وفقًا للإخبارية- إن حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في المملكة بلغ هذا العام نصف تريليون دولار، موضحًا أن اقتصاد السعودية أثبت أنه من الأكثر متانة ومرونة حول العالم.

وأضاف أن مجموعة العشرين تعمل على وضع آليات للخروج من آثار كورونا، مضيفًا أن أزمة كورونا لم تنتهِ بعد ونعمل على حلها.

وأوضح الفالح أن مجموعة العشرين ستري العالم شكل التعامل مع المستقبل، وأنها تعمل على تمويل ودعم المنشآت الصغيرة.



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