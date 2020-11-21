وزير الاستثمار: 21 مليار دولار تم تخصيصها لدعم جهود التوصل للقاح كورونا

أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أنَّ الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا أصبح قريبًا، مشيرًا إلى أنّ مجموعة العشرين خصصت 21 مليار دولار لدعم القطاع الصحي وجهود التوصل للقاح.

وقال الفالح، إن مجموعة العشرين رصدت 11 تريليون دولار لمساعدة الاقتصاد العالمي. موضحًا أنَّ السعودية ستكون أحد أهم الفائزين بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأضاف أنَّ مجموعة العشرين تعمل على وضع آليات للخروج من آثار جائحة كورونا.

وأشار الفالح إلى أنَّ المملكة تعمل على تسريع وصول لقاحات كورونا، مؤكدًا أنَّ القطاع الصحي في السعودية أثبت قدرته وتنافسيته، كما أثبتت المملكة نجاح تعاطيها مع جائحة كورونا.

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