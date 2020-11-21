الصحة: 221 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 478 حالة.. ووفاة 16 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 355034 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 478 حالة تعاف من فيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 342882 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 5761 حالة.

اقرأ أيضا:

مخالطة حالة كورونا.. وزارة الصحة: لا توجد مدة محددة لإجراء الفحص

استعادة حاسة الشم بعد التعافي من كورونا.. وزارة الصحة تجدِّد التنبيه

