الأرصاد تتوقع انخفاضًا في درجات الحرارة وتحدد الموعد والمناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انخفاضًا في درجات الحرارة، بدءًا من غد الأحد وبعد غد الاثنين، ويشمل عدة مناطق بالمملكة.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنّه من المتوقع أن يطرأ انخفاض درجات الحرارة من يوم غدٍ الأحد على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، وشمال المدينة المنورة».

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنّ درجات الحرارة الصغرى تسجل من ٥- ١٠ درجات مئوية.

وأوضحت أنّه من المتوقع أن يمتدّ تأثير انخفاض الحرارة من يوم الاثنين القادم الى مناطق «القصيم، الرياض، والشرقية»، لتسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين ١٠- ١٣ درجة مئوية.

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