السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تنظم غداً هوية الجامعة "حصاد وتطلعات"



الأحساء 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

تنظم جامعة الملك فيصل بالأحساء غداً، أسبوع فعاليات هوية الجامعة المؤسسية "حصاد وتطلعات".

وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن فعاليات هذا الأسبوع تأتي تعزيزًا لممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة في الجامعة، منوها إلى أنها تنطلق ببرنامج ملتقى هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الأول، والذي يتضمن لقاء علميًّا حول (الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تحقيق التكامل وبناء الشراكات).

ويناقش هذا اللقاء كيفية مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهدافالرؤية، والإنتاج الزراعي والبرامج والمبادرات الموجهة لإنتاج الغذاء في المملكة، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في سلامة السلسلة الغذائية والصحة، وتأثيرجائحة كوفيد-19 على منظومة الأمن الغذائي، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية

// انتهى //

15:40ت م

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الأحساء 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واستنظم جامعة الملك فيصل بالأحساء غداً، أسبوع فعاليات هوية الجامعة المؤسسية "حصاد وتطلعات".وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد العوهلي أن فعاليات هذا الأسبوع تأتي تعزيزًا لممارسات الجودة والحوكمة الإدارية الحديثة في الجامعة، منوها إلى أنها تنطلق ببرنامج ملتقى هوية جامعة الملك فيصل المؤسسية الأول، والذي يتضمن لقاء علميًّا حول (الأمن الغذائي والاستدامة البيئية تحقيق التكامل وبناء الشراكات).ويناقش هذا اللقاء كيفية مساهمة الجامعات في تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهدافالرؤية، والإنتاج الزراعي والبرامج والمبادرات الموجهة لإنتاج الغذاء في المملكة، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء في سلامة السلسلة الغذائية والصحة، وتأثيرجائحة كوفيد-19 على منظومة الأمن الغذائي، وإستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية ، والتعاون الوطني والدولي، الشراكة المجتمعية وخدمةالمجتمع، كما يتضمن برنامج الملتقى جولة إثرائية في معرض الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، ومحطة الأبحاث والتدريب في الجامعة.// انتهى //15:40ت م0054

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