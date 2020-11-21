السعودية اليوم / باكستان تسجيل 2843 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2843 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم ، أنه تم تسجيل 1389 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 328931 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان ، مؤكداً أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7603 حالات وفاة .

// انتهى //

15:32ت م

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إسلام آباد 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 2843 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 371508 حالات، منها 34974 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم ، أنه تم تسجيل 1389 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 328931 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان ، مؤكداً أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7603 حالات وفاة .// انتهى //15:32ت م0051

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