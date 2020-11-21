السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ 1371 جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً في الفرق الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين جولاتٍ رقابيةٍ بلغ عددها، 1371 جولة رقابية، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للاجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس بمساكن العمالة.

كما قامت الأمانة برفع 14.664 طناً من النفايات، وأزالت 8017 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9414 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 1520 موقعاً، بمشاركة 475 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 29.376 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والنظافة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تستقبل البلاغات من الجميع حول المخالفات البلدية ومخالفات عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من خلال مركز 940 لسلامة الجميع.

// انتهى //

14:33ت م

0050



الدمام 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلةً في الفرق الرقابية الميدانية خلال اليومين الماضيين جولاتٍ رقابيةٍ بلغ عددها، 1371 جولة رقابية، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للاجراءات الاحترازية المتبعة، للحد من انتشار فيروس كورونا وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 18 مخالفة، منها 8 مخالفات للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد19" في الأسواق والمراكز التجارية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس بمساكن العمالة.كما قامت الأمانة برفع 14.664 طناً من النفايات، وأزالت 8017 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9414 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 1520 موقعاً، بمشاركة 475 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام 29.376 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجولات الرقابية وأعمال التعقيم والنظافة في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، كما تستقبل البلاغات من الجميع حول المخالفات البلدية ومخالفات عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية من خلال مركز 940 لسلامة الجميع.// انتهى //14:33ت م0050

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