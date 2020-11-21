السعودية اليوم / فرع وزارة النقل بالباحة ينفذ مشروع تحسين المداخل والتقاطعات في 9 مواقع حيوية بالمنطقة



الباحة 06 صفر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

نفذ فرع وزارة النقل بالباحة مشروع تحسين التقاطعات السطحية ومناطق الربط الخطرة على الطرق بمنطقة الباحة، وذلك من خلال تحسين 9 تقاطعات حيوية ونوعية ضمن حزمة مشاريع دشنتها الوزارة بالمنطقة خلال الفترة الماضية لخدمة الطرق ومرتاديها، واستمرارًا للمشاريع المدرجة ضمن أعمالها في طرق المنطقة ومحافظاتها.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس مسفر المالكي، أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً في المنطقة، مشيراً

إلى أن المشروع تضمن تحسين ربط مدخل ومخرج الكلية التقنية المتصل بطريق المطار، بنسبة إنجاز بلغت 90% وتحسين مدخل "قرية العطاردة" بلغت نسبة الإنجاز في هذا الموقع أكثر من 90%.

وبين أنه تم بدء العمل على تحسين منطقة الربط مع تقاطع العقشان لتعديل النقاط الحرجة التي تم رصدها من حيث الدخول والخروج من وإلى القرى الرابطة مع "الكوبري" الموازي وطريق الدائري، وبلغت نسبة إنجازه نحو 80%، مفيداً بأن العمل جارٍ على اعتماد بقية التصاميم لتحسين التقاطعات المدرجة ضمن ذات المشروع.

وأضاف المهندس المالكي أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين عدد من التقاطعات على الطرق، وإزالة المخاطر التي تواجه المركبات وعابري الطريق، مؤكداً بأن وزارة النقل تعكف على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز جميع المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين.

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13:15ت م

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