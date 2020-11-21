السعودية اليوم / الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة تختتم فعاليتها التثقيفية لمرضى السكري بتبوك



تبوك 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واس

اختتمت الجمعية

وأوضح ممثل الجمعية استشاري أمراض وجراحة اللثة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحويطي أن هذه الحملة تهدف إلى تثقيف وتوعية المصابين بداء السكري لضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان لتجنب المضاعفات التي قد يسببها السكري على صحة الفم والأسنان، مشيراً إلى أن الحملة شملت التوعية بالعادات التي تسهم في الإصابة بداء السكري وطرق تجنبها، وأهمية المراجعة الدورية لعيادة طب الأسنان.

وأكد الدكتور "الحويطي" أن المحافظة على صحة الفم والأسنان لها أثر كبير في عملية التحكم بنسبة السكر التراكمي، وبالتالي فإن ذلك يخفف من آثار داء السكري على باقي أعضاء الجسم، كما أن عدم المحافظة على نسبة السكر بالدم يؤدي إلى التهابات اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان واحتمالية فقدان الأسنان، ومن هذا المنطلق تهيب الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة بكافة مرضى السكر إلى ضرورة العناية بصحة الفم واللثة والأسنان، ومراجعة العيادات التخصصية في هذا الشأن بشكل دوري.

// انتهى //

12:53ت م

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تبوك 06 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 21 نوفمبر 2020 م واساختتمت الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة بمنطقة تبوك أمس، فعاليتها التوعوية والتثقيفية لمرضى السكري، التي جاءت بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري ، واستمرت 5 أيام.وأوضح ممثل الجمعية استشاري أمراض وجراحة اللثة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحويطي أن هذه الحملة تهدف إلى تثقيف وتوعية المصابين بداء السكري لضرورة الاهتمام بصحة الفم والأسنان لتجنب المضاعفات التي قد يسببها السكري على صحة الفم والأسنان، مشيراً إلى أن الحملة شملت التوعية بالعادات التي تسهم في الإصابة بداء السكري وطرق تجنبها، وأهمية المراجعة الدورية لعيادة طب الأسنان.وأكد الدكتور "الحويطي" أن المحافظة على صحة الفم والأسنان لها أثر كبير في عملية التحكم بنسبة السكر التراكمي، وبالتالي فإن ذلك يخفف من آثار داء السكري على باقي أعضاء الجسم، كما أن عدم المحافظة على نسبة السكر بالدم يؤدي إلى التهابات اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان واحتمالية فقدان الأسنان، ومن هذا المنطلق تهيب الجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة بكافة مرضى السكر إلى ضرورة العناية بصحة الفم واللثة والأسنان، ومراجعة العيادات التخصصية في هذا الشأن بشكل دوري.// انتهى //12:53ت م0039

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